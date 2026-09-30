Подоляк: Санкції України, накладені на Турлова, дивно виглядають

Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив своє рішення увійти в команду нового президент ФІДЕ Тимура Турлова.

Своє бачення ситуації Подоляк виклав на особистій сторінці в Інстаграмі.

"Пан Турлов знаходиться під нашими санкціями, але тут я розумію, що це трошки ширше питання. Це поки що не моя компетенція, тому що це виключна компетенція РНБО та президента. Про це можна розмовляти, тому що ці санкції, які були накладені у 2022 році на пана Турлова, трошки дивно, як на мене, виглядають, тому що він не є сировинним бізнесменом. Він є бізнесменом, який працює на глобальних фондових ринках. Він займається інвестиціями в певні активи в різних країнах. Ключова його фірма знаходиться в США. У 2017 році він закрив всі бізнеси у РФ.

У 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, він мало того, що змінив громадянство на казахське і остаточно залишив для себе за спиною таку країну, на жаль, яка ще досі існує, як РФ. Але, крім того, він ще достатньо довгий час інвестував в гуманітарні програми в Україні", – заявив Подоляк.