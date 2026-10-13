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Зірка узбекистанських шахів оцінив шанси Сіндарова в матчі проти Гукеша

Володимир Максименко — 13 жовтня 2026, 15:59
Зірка узбекистанських шахів оцінив шанси Сіндарова в матчі проти Гукеша
Жавохір Сіндаров
ФІДЕ

Зірка узбекистанських шахів Нодірбек Абдусатторов висловився про шанси Жавохіра Сіндарова у матчі проти Гукеша Доммараджу за звання чемпіона світу.

Своєю думкою гросмейстер поділився з Rookrewiev.

За словами Абдусатторова, беззаперечним фаворитом протистояння він вважає саме Сіндарова, оцінюючі шанси 80%-20%.

Окрім того, шахіст повідомив, що тренуватиме свого партнера по збірній і перебуватиме поруч протягом матчу.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану, Хікару Накамуру та Аніша Гірі. 

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Раніше думкою щодо майбутнього протистояння чемпіона та претендента поділився зірковий Магнус Карлсен.

Шахи Гукеш Доммараджу

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