Зірка узбекистанських шахів оцінив шанси Сіндарова в матчі проти Гукеша

Зірка узбекистанських шахів Нодірбек Абдусатторов висловився про шанси Жавохіра Сіндарова у матчі проти Гукеша Доммараджу за звання чемпіона світу.

Своєю думкою гросмейстер поділився з Rookrewiev.

За словами Абдусатторова, беззаперечним фаворитом протистояння він вважає саме Сіндарова, оцінюючі шанси 80%-20%.

Окрім того, шахіст повідомив, що тренуватиме свого партнера по збірній і перебуватиме поруч протягом матчу.

Нагадаємо, матч за звання чемпіона світу з шахів відбудеться з 25 листопада по 15 грудня 2026 року у Женеві.

Як і раніше, протистояння складатиметься з 14 партій із класичним контролем часу і переможе той, хто перший набере 7,5 очок. У випадку, якщо за підсумками 14 ігор рахунок буде рівним гросмейстери гратимуть тай-брейки.

Гукеш Доммараджу став чемпіоном світу у 2024 році, коли переграв тодішнього чемпіона Діня Ліженя. Щодо Сіндарова, то талановитий узбекистанець навесні цього року достроково виграв Турнір претендентів, залишивши позаду Фабіано Каруану, Хікару Накамуру та Аніша Гірі.

Раніше думкою щодо майбутнього протистояння чемпіона та претендента поділився зірковий Магнус Карлсен.