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Я не професіонал: Накамура пояснив своє небажання виступати на шахових Олімпіадах

Володимир Максименко — 13 жовтня 2026, 14:17
Я не професіонал: Накамура пояснив своє небажання виступати на шахових Олімпіадах
Хікару Накамура
Falcons

Зірка американських шахів Хікару Накамура висловився про своє небажання грати на Олімпіадах та докори з боку суспільства. 

Слова гросмейстера наводить Rookrewiev.

"Я не вважаю себе професійним шахістом і ні, це не троллинг. Я не є професіоналом з 2019 року. Саме тоді я майже перестав грати і більше приділяв увагу контенту, а вже наступного року змістив увагу на інші речі.
Саме через це мене бісить, коли мені докоряють через небажання грати на Олімпіадах. Я не професійний гравець. Їхати кудись на два тижні, щоб виграти золоту медаль, яка в мене є? Немає мотивації", – розповів Накамура.

Зазначимо, що досвідчений гросмейстер пропустив Олімпіаду-2026 через замалий, на його думку, гонорар. Без Хікару збірна США посіла четверте місце, пропустивши вперед Узбекистан, Індію та Німеччину.

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Раніше Накамура розповів, коли планує завершити гру в класичні шахи.

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