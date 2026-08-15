Кандидат у президенти ФІДЕ висловився про тимчасово окуповані території України

Кандидат у президенти ФІДЕ Ян Генрік Бюттнер висловився про тимчасово окуповані території України та їх статусу.

Слова бізнесмена наводить проєкт е2е4.

" Питання щодо правового статусу територій є питаннями міжнародного права та визначаються компетентними міжнародними установами. Організація Об'єднаних Націй, переважна більшість урядів світу та Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дійшли висновку, що анексія та окупація українських територій є порушенням міжнародного права. Відповідно, ці окуповані території залишаються міжнародно визнаними частиною України.

Як президент ФІДЕ, я буду повністю поважати вищезазначену чинну міжнародно-правову базу та забезпечуватиму відповідність діяльності ФІДЕ її Статуту та обов'язковим юридичним рішенням, що стосуються федерації", – розповів Бюттнер.

Нагадаємо, вибори президента ФІДЕ відбудуться 26 та 27 вересня у Самарканді під час Генеральної асамблеї.

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Чинний президент організації Аркадій Дворкович нещодавно потрапив під санкції ЄС, після чого оголосив про призупинення виконання своїх функцій.

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Раніше повідомлялось, що ФІДЕ скасувала всі обмеження з Білоруської шахової федерації, які діяли з 2022 року.