Визначилась дата проведення виборів президента ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація оголосила дату проведення Генеральної асамблеї у 2026 році, де пройдуть вибори голови організації.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, Конгрес відбудеться в узбекистанському місті Самарканд в період з 20 по 27 вересня поточного року, зокрема на останні два дні заплановані вибори президента, віцепрезидента та заступника президента федерації.

Для того, щоб особа, яка висунула свою кандидатуру, могла бути обраною, її мають підтримати щонайменше п'ять федерацій, а строк подачі заяви від претендента спливатиме 26 липня.

Зауважимо, що чинний президент ФІДЕ Аркадій Дворкович обіймає свою посаду з 2018 року і має право балотуватись знову. До 2023 року президентські повноваження було обмежено двома строками по 4 роки, але під час тогорічної Генасамблеї ці правила було скасовано.

Дворкович на цій посаді змінив тоді іншого росіянина, Кірсана Ілюмжинова, а перед ним головою ФІДЕ був філіппінець Флоренсіно Кампоманес, якого згодом засудили за корупцію.

