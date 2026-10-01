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Подоляк: Завдання – не допустити повзучого повернення росіян до глобального спорту

Олег Дідух — 1 жовтня 2026, 13:06
Подоляк: Завдання – не допустити повзучого повернення росіян до глобального спорту
Михайло Подоляк
instagram.com/podolyak_mykhailo

Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк назвав свої завдання на посаді віцепрезидента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Слова Подоляка наводить Трибуна.

"Тільки відбулися вибори та призначення. Зараз будуть ще організаційні консультації. Як тільки це все буде закінчено і ми закінчимо абсолютно дивну для нас історію протистояння Федерації шахів України громадянину України, який є віцепрезидентом ФІДЕ, тоді я готовий окремо поговорити про плани на п'ять років: що я буду робити у федерації, чим саме опікуватимусь.

Але ще раз наголошую: одне з ключових завдань для мене сьогодні – щоб і в інших міжнародних федераціях домінували або наші партнери, які займають чітку позицію щодо Росії, або Україна. Щоб ми впливали на рішення цих федерацій і не було повзучого повернення росіян до глобального спорту", – заявив радник ОП.

Нагадаємо, на виборах Подоляк підтримав ексросіянина Тимура Турлова, який перебуває під санкціями України. У підсумку, саме він і став новим президентом ФІДЕ та призначив Подоляка одним із віцепрезидентів організації.

ФІДЕ Михайло Подоляк

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