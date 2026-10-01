Подоляк: Завдання – не допустити повзучого повернення росіян до глобального спорту

Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк назвав свої завдання на посаді віцепрезидента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Слова Подоляка наводить Трибуна.

"Тільки відбулися вибори та призначення. Зараз будуть ще організаційні консультації. Як тільки це все буде закінчено і ми закінчимо абсолютно дивну для нас історію протистояння Федерації шахів України громадянину України, який є віцепрезидентом ФІДЕ, тоді я готовий окремо поговорити про плани на п'ять років: що я буду робити у федерації, чим саме опікуватимусь.

Але ще раз наголошую: одне з ключових завдань для мене сьогодні – щоб і в інших міжнародних федераціях домінували або наші партнери, які займають чітку позицію щодо Росії, або Україна. Щоб ми впливали на рішення цих федерацій і не було повзучого повернення росіян до глобального спорту", – заявив радник ОП.