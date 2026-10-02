Прогрес Ельянова та Коваленка: оновлений рейтинг ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це повідомила прес-служба ФІДЕ.

Найкращим серед представників України є Павло Ельянов (№ 49, 2664). Він піднявся на дві сходинки.

Ігор Коваленко тепер посідає 66-те місце, маючи 2651 очко. Місяць тому гросмейстер посідав 76-те місце.

У сотні найкращих залишаються й легенди українських шахів. Руслан Пономарьов (№ 90) має 2632 очки рейтингу ЕЛО. Василь Іванчук із показником 2628 посідає 94-те місце.

Лідером рейтингу ФІДЕ з 2011 року є Магнус Карлсен. За ним розташувався Хікару Накамура. На третьому місці – Фабіано Каруана.

x.com/FIDE_chess

Нагадаємо, під час Шахової олімпіади в Самарканді відбулися вибори президента ФІДЕ. Колишній росіянин Тимур Турлов був обраний на цю посаду.

Він виступив проти війни, розв'язаної Росією, а також додав, що з початку повномасштабного вторгнення активно займається наданням допомоги Україні.