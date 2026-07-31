Росіяни знищили історичну шахову школу у Херсоні

Російські військові масованим обстрілом знищили історичну будівлю херсонської шахово-шашкової школи.

Про президент обласної федерації Віталій Богданов повідомив Chess.com.

"Це була чорна ніч для херсонського спорту та нашої історії. Те, що я побачив на власні очі – неможливо описати словами. Від історічної 121-річної споруди, де зростали цілі покоління, залишились лише чорні стіни", – розповів функціонер.

Також відомо, що на території шахової школи була бібліотека, архів якої налічував понад 5000 книг, які теж було знищено ворожими обстрілами.

Обстріл відбувся в ніч з 25 на 26 липня, а били окупанти з артилерії, мінометів та фпв-дронів. 47-річний чоловік загинув, ще семеро людей отримали поранення різного ступеню.

До 24 лютого 2022 року у херсонській шахово-шашковій школі відбувалось близько 100 турнірів щороку, зокрема обласні та національні чемпіонати, а найвідомішею випускницею школи є Наталія Жукова – колишня чемпіонка світу з шахів.

Раніше повідомлялось, що у Сумах через російський обстріл загинула 13-річна легкоатлетка.