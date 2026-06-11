ФІДЕ відсторонила російську Федерацію шахів через діяльність на окупованих територіях України

Міжнародна федерація шахів покарала російську федерацію шахів (РФШ) трирічним відстороненням від членства за діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Організація ухвалила рішення про призупинення членства російської федерації до червня 2029 року через невиконання вимог Спортивного арбітражного суду (CAS).

Раніше суд зобов'язав РФШ припинити будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також у Криму. Суд надав для цього 90 днів, проте встановлений термін сплив 9 червня.

Самі санкції стосуються лише РФШ, натомість право російських шахістів на те, щоб брати участь у змаганнях, не змінили.

Нагадаємо, що перше рішення щодо діяльності ФШР на окупованих територіях було винесено у 2024 році – тоді CAS постановив накласти на росіян штраф розміром 45 тисяч євро, із чим в українській федерації не погодились, подавши апеляцію й частково її вигравши.

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Раніше самі росіяни поскаржились у ФІДЕ через публічну діяльність президента української федерації.

Також президент ФІДЕ Аркадій Дворкович може потрапити до чергового пакету санкцій ЄС проти Росії.