Він не захищатиме інтереси України, а легітимізуватиме росіян: у ФШУ відповіли на заяви Подоляка

26 вересня 2026 року відбулися вибори президента ФІДЕ (Міжнародної федерації шахів). Президентом став підсанкційний в Україні 38-річний російський бізнесмен Тимур Турлов.

Після перемоги він призначив віцепрезидента – ним став радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Федерація шахів України заявила, що дії Подоляка є незаконними та виступила проти призначення.

Проте радник ОП прийняв пропозицію та випустив в Інстаграмі майже 20-хвилинне відео, де пояснив своє рішення приєднатися до команди Турлова, розкритикував ФШУ та заявив, що прийшов до ФІДЕ боротися проти Росії.

На заяви Подоляка відреагували у ФШУ. Відповідь Чемпіону надав перший віцепрезидент Володимир Ковальчук.

1. Про рішення Подоляка

ФШУ і шахова спільнота України та світу очікували, що після критики, міжнародного та громадського тиску він напише відмову від ганебної посади в проросійській команді ФІДЕ. Але Подоляк погодився й обрав шлях ганьби для себе особисто та ще й ганьбить Україну.

2. Як Подоляк – Турлов зачистили ФІДЕ від Дворковича

Подоляк не зачистив ФІДЕ від Дворковича, як він заявив у своєму відео, а навпаки, допоміг його команді втретє обратись у ФІДЕ. Адже саме Турлов був у команді Дворковича до того часу, поки ЄС, зокрема і з подачі України, не наклала санкції на нього.

Окремо важливо відзначити привітання глашатая Путіна Пєскова, який радісно привітав Турлова з перемогою. А сам Турлов після виборів панібратськи та привселюдно обнімав такого собі Колобкова, друга Путіна, якого також, як і Подоляка, обрали віцепрезидентом ФІДЕ.

Отака компанія у Подоляка. Отака зачистка від росіян...

3. Як Подоляк пішов у ФІДЕ відстоювати інтереси України

Зайшовши в команду Турлова – Дворковича, пан Подоляк захищатиме точно не державні інтереси, а буде легітимізувати росіян в повному складі, щоб на них знову Україна не наклала санкції.

4. Що робила ФШУ, поки Подоляк працював на виборах у Турлова

Поки Подоляк, який за його ж зізнанням не мав жодного відношення до шахів, допомагав на виборах проросійській команді, ФШУ виграла процес у Спортивному суді у Лозанні щодо виключення російської федерації з ФІДЕ, а також добивалась накладання персональних санкцій на Дворковича як в Україні, так і в ЄС.

І в підсумку не допустила участі команд Росії на Олімпіаді в Узбекистані навіть під нейтральними прапорами. Про спортивні звитяги я промовчу, якщо Подоляк про них не знає, то його шкода.

5. Про те, як Подоляк боровся проти команди Дворковича і допомагав команді Турлова виграти вибори

Ці дії дійсно заслуговують уваги відповідних правоохоронних органів України. Бо команда Дворковича та Турлова ще 5 червня разом стартувала – з обіймами перед камерами – на виборах у ФІДЕ.

Турлов разом з Дворковичем ФІДЕ

Турлов йшов у команді Дворковича на першого віцепрезидента! І лише після того, як ЄС з подачі України ввела санкції проти президента ФІДЕ, 25 липня вони замінили Дворковича на Турлова, але команду не змінювали!

При цьому Подоляк каже, що за 6-7 місяців до виборів у ФІДЕ зʼявились два кандидати – це Розенштейн та Турлов. Але це знову брехня від Подоляка. Адже за 6-7 місяців до виборів чинним президентом ФІДЕ був Дворкович.

5 червня він висунув свою кандидатуру на посаду президента ФІДЕ, а вже 26 червня до передвиборчої гонки доєднались ще два кандидати – Розенштейн та Бюттнер.

У команді Дворковича офіційно йшов пан Турлов, про це можна переконатись із їхніх постів у Твіттері за ті дати.

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Те, що Подоляк каже про якусь роботу за 6-7 місяців до виборів, виглядає, м'яко кажучи, брехнею. З його слів виходить, що Подоляк почав допомагати команді Дворковича та Турлова як до введення санкцій, так і після них.

6. Подоляк критикує санкції РНБО України, які затвердив президент України, проти Турлова

Невже Подоляк краще знається в цій темі, аніж РНБО і президент? Я впевнений, що це точно не його компетенція! Тут явно Подоляк відстоює чиїсь інтереси, але не України...

7. Про узгодження призначення Подоляка від України

21 вересня Подоляку запропонували від Турлова бути віцепрезидентом ФІДЕ. І він сказав, що це не потрібно погоджувати ні з ким в Україні.

Виглядає доволі дивно, адже в країні йде війна, гинуть кожного дня люди, і він не вважає за потрібне погодити свої дії з профільним Міністерством молоді та спорту і з профільною федерацією шахів. І головне – не погодити з Офісом президента.

Зважаючи, що він далекий від шахів і спорту взагалі, міг би проконсультуватися, порадитися і після того погоджуватися на пропозицію.

8. Хто і що робив перед виборами президента ФІДЕ

Можу сказати точно, що Подоляк нічого не робив, коли Україна накладала санкції на Дворковича, нічого не робив, коли Україна добивалась виключення Росії з членів ФІДЕ. Подоляк зʼявився нізвідки за тиждень до виборів і погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ.

ФШУ проти того, щоб у проросійському виконкомі ФІДЕ був представник України й легітимізував там присутність росіян. Наприклад, таких як згаданий друг Путіна ексміністр спорту Росії Колобков.

Колобков разом з Путіним Getty Images

9. Що далі збирається робити ФШУ?

Поки Подоляк разом з командою Турлова – Дворковича просуватиме інтереси Росії, ФШУ робитиме все, аби росіян не було взагалі на шаховій арені. Зокрема й через Спортивний арбітражний суд.

Подоляк каже, що лобіюватиме інтереси українських шахів у ФІДЕ. Але як саме – якщо він не мав і не має відношення до українських шахів.

Єдине, що робитиме Подоляк у Виконкомі ФІДЕ, де більшість – люди Дворковича – це легалізуватиме діяльність проросійського Виконкому. Тепер Турлов і Дворкович будуть говорити: ми об'єднали всіх, навіть Україну (в особі Подоляка) з нами.

10. На завершення...

Подоляк у цій начебто шаховій, але по суті не тільки шаховій історії, звісно, не самостійна фігура. Хто за ним стоїть – скоро стане відомо.

Перший віцепрезидент ФШУ, виконавчий директор ФШУ, почесний віцепрезидент Європейського шахового союзу Володимир Ковальчук