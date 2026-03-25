Чи отримає Музичук другий шанс стати чемпіонкою світу? Представлення учасниць турніру претенденток 2026

Шаховий рік вже навесні подарує аудиторії два великих турніру, які йтимуть паралельно – турніри претендентів серед чоловіків та жінок, які визначатимуть суперників чинних чемпіонів світу.

Цікавість жіночого змагання полягає окрім інтриги ще й у тому, що цього року серед вісьмох шахісток, майже половина – дебютантки.

На радість українським вболівальникам на турнірі зіграє й наша співвітчізниця Анна Музичук, яка отримала це право завдяки відмові Хампі Конеру та успіхам у попередні два роки.

У цьому тексті ми ознайомимось із претендентками на участь у фінальному матчі та розберемось, хто має найбільш реальні шанси кинути виклик чемпіонці світу Цзюй Веньцзюнь.

Чжу Цзінер

Китай

2 місце рейтингу ЕЛО

Чжу Цзінер ФІДЕ

23-річна гросмейстерка кваліфікувалась на турнір через серію Гран-прі, посівши підсумкове перше місце. На рахунку Цзінер вже є декілька потужних результатів, зокрема третє місце Великої швейцарки-2021 та бронза чемпіонату світу з бліцу того ж року.

Наступного року Цзінер грала на Abu Dhabi Masters, де змогла зіграти внічию з Василем Іванчуком, а згодом того ж літа виграла індивідуальне золото Олімпіади.

Для юної Цзінер це буде дебютний виступ на турнірах претенденток і вона, безперечно, є однією з фавориток на перемогу у змаганні.

Бібісара Асаубаєва

Казахстан

11 місце рейтингу ЕЛО

Бібісара Асаубаєва 24.kz

Ще одна дебютантка на рівні претенденток – 22-річна Асаубаєва кваліфікувалась завдяки додатковій квоті через перемоги в турнірах під егідою ФІДЕ, зокрема наприкінці 2025 року Бібісара втретє стала чемпіонкою світу з бліцу.

З 2016 по 2018 рік шахістка представляла Росію, але все ж повернулась під прапор Батьківщини. Наступного року Асаубаєву було номіновано на міжнародну премію "Золотий мангуст", яку вручають в Одесі й свого часу вигравали Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Цікавий факт: у 2013 році Асаубаєву нагородили премією "Патріот року", хоча вона не володіє вільною казахською мовою, адже її вивчення займає багато часу (за її твердженням).

Дів'я Дешмух

Індія

12 місце рейтингу ЕЛО

Дів'я Дешмух .instagram.com/divyachess

Юна шахістка не просто є дебютанткою турнірів претенденток, а й новоспеченою гросмейстеркою – свій титул вона отримала після сенсаційної перемоги на Кубку світу в Батумі, який і став кваліфікаціюєю на звітне змагання.

Минулого року окрім шаленого успіху в Грузії Дешмух також допомогла команді Hexamind Chess Team виграти срібну медаль командного чемпіонату світу з рапіду, а у 2024-му стала чемпіонкою світу серед юніорок.

Дешмух грає в атакувальні шахи, демонструючи високий рівень концентрації у напружених ситуаціях. Чудова підготовка на рівні рапіду та бліцу дозволяє Дів'ї комфортно себе почувати як "в довгу", так і в умовах цейтноту.

Вайшалі Рамешбабу

Індія

16 місце рейтингу ЕЛО

Вайшалі Рамешбабу ФІДЕ

Цей сезон турнірів претендентів унікальний тим, що на обидві категорії є представники однієї сім'ї – брат Вайшалі, Прагнанадха, також змагатиметься за право участі у фінальному матчі.

У вересні минулого року 24-річна індійська гросмейтерка виграла Велику швейцарку, завдяки чому кваліфікувалась на другий для себе претендентський цикл. Цікаво, що вперше вона зіграла на такому рівні також завдяки перемоги у ВШ (2023), але у змаганні 2024 року посіла четверте місце та не змогла вийти у фінальний матч.

Окрім перемог на Великій швейцарці в активі Вайшалі є золото ЧС з бліцу 2024 року, роздільне золото онлайн-Олімпіади 2020 року з Індією, індивідуальні та командні бронзові медалі 2022-го та безліч інших нагород.

Хампі Конеру

Індія

6 місце рейтингу ЕЛО

Хампі Конеру kunashni.com

Ще одна представниця Індії серед претенденток на битву з Веньцзюнь і разом з тим найдосвідченіша шахістка цього циклу.

38-річна Конеру у 2007 році стала другою жінкою у світі після Юдіт Полгар, рейтинг якої перетнув позначку у 2600 очок ЕЛО. Хампі грала на чемпіоната світу ще в епоху нокаут-турнірів, але не дуже вдало – виліт у другому раунді у 2006 та 1/2 фіналу у 2008-му.

У 2011 році завдяки перемозі в серії Гран-прі Конеру пробилась-таки у фінал, де свій титул захищала Хоу Іфань – індійська шахістка програла юній китаянці 2,5:5,5.

На рахунку Конеру безліч перемог на призових місць, зокрема це бронза командного ЧС 2015 року, золото чемпіонату світу з рапіду у 2019-му, третє місце на шаховій Олімпіаді у 2022 році та друга золота медаль світової першості з рапіду у 2024-му.

На турнір претенденток цього року Конеру кваліфікувалась завдяки другому місцю на Кубку світу, де у фіналі досвідчена гросмейстерка поступилась співвітчизниці Дів'ї Дешмух. 22 березня, за шість днів до початку змагань Хампі оголосила про рішення знятись з турніру через загрозу ракетних обстрілів Кіпру.

Тань Чжуньї

Китай

5 місце рейтингу ЕЛО

Тань Чжуньї ФІДЕ

34-річна китаянка однією з двох учасниць циклу, хто вже колись перемагав у турнірах претенденток – це трапилось у 2024 році. Окремо зазначимо, що те змагання стало справжнім жахом для Анни Музичук, яка завершила його єдиною без жодної перемоги. Фінальний матч проти Венцзюнь у квітні 2025-го завершився для китаянки поразкою – 2,5:6,5.

Окрім того, Чжуньї – єдина з учасниць колишня чемпіонка світу, яка здобула свій титул у скандальному матчі 2017 року проти Анни Музичук. Тоді Хоу Іфань відмовилась захищати титул через жорсткі правила щодо жінок в Ірані – на колове змагання також не поїхала й Марія Музичук. Вже наступного року Тань втратила свій титул у битві з Веньцзюнь.

На турнір претенденток-2026 Чжуньї кваліфікувалась завдяки бронзовій медалі Кубку світу, перегравши в матчі за третє місце іншу китаянку – Лей Тінцзе.

Алєксандра Горячкіна

Безхатько

7 місце рейтингу ЕЛО

Алєксандра Горячкіна ФІДЕ

Титулована росіянка кваліфікувалась на турнір претенденток завдяки другому місцю в серії Гран-прі, випередивши Анну Музичук на менш ніж два залікові бали (308.34 проти 306.67).

Горячкіна у 2023 році вигравала Кубок світу, минулого року стала чемпіонкою світу з рапіду, а шість років тому вже боролась за звання чемпіонки світу після перемоги в претендентському циклі, але у фінальному матчі програла Цзюй Веньцзюнь в тай-брейках.

Катерина Лагно

Безхатько

9 місце рейтингу ЕЛО

Катерина Лагно Chess.com

Уродженка Львова до 2014 року успішно виступала за збірну України, але саме в той час, коли в нашій країні починались перші трагічні події, змінила громадянство на російське – за її твердженням, не з політичних причин (віримо).

З Росією Лагно виграла шахову Олімпіаду-2014, а чотири роки після через нокаут-турнір пробилась до фінального матчу за звання чемпіонки світу – як і Горячкіна, Катерина програла Веньцзюнь.

На рахунку шахістки три перемоги на чемпіонатах світу з бліцу, срібна медаль Великої швейцарки-2025, яка дозволила кваліфікуватись на претендентський турнір та медаль від Путіна "За заслуги перед Вітчизною" у 2019 році.

Анна Музичук

Україна

8 місце рейтингу ЕЛО

Анна Музичук та Магнус Карлсен Norway Chess

Титулована гросмейстерка отримала своє місце на турнірі завдяки відмові Хампі Конеру і вчетвере в своїй кар'єрі виступить на такому рівні. Раніше Музичук посідала друге місце у 2019 році, у турнірі-2022/23 вилітала на стадії 1/2 фіналу, а у 2024-му виступила провально – останнє восьме місце без жодної перемоги.

У 2017 році, коли чемпіонка світу з шахів визначалась у нокаут-турнірі, Музичук дісталась фіналу, де програла Тань Чжуньї 2,5:3,5.

Минулого року Анна завершила серію Гран-прі на третьому підсумковому місці, поступившись Горячкіній менше двох очок, здобула срібло чемпіонату світу з бліцу, посіла 12 місце на Великій швейцарці та невдало виступила на Кубку світу, завершиви змагання на стадії третього кола.

Відмова Конеру, звісно, сплутала карти для Музичук, але на турнір гросмейстерка має приїхати підготовленою – раніше було оголошено про участь титулованої шахістки на престижному змаганні у Карлсруе. Також на користь Анни каже її досвід та вміння мобілізуватись у відповідальний момент – все це в купі з авторитетом у шаховому світі робить нашу співвітчізницю однією з фавориток змагань.

***

Аналізуючи склад учасниць шахісток можна сміливо ділити на дві категорії: молоді та перспективні й досвідчені та авторитетні. Серед претенденток є як досвідчені шахістки (Музичук, Чжуньї), так і молоді зірки (Дешмух, Асаубаєва), які грають сміливо й готові кинути виклик чинній чемпіонці світу.

На вболівальників очікує безліч цікавих партій, а склад учасниць такий, що будь-яка переможниця не викликатиме почуття сенсації.

Регламент турніру претенденток-2026