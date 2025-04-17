Перед домінацією Веньцзюнь: як українки ставали чемпіонками світу з шахів

Китайська шахістка Цзюй Веньцзюнь вп’яте поспіль виграла матч за звання чемпіонки світу, наближаючись за своїм статусом до Магнуса Карлсена серед жінок.

У середині нульових та десятих ФІДЕ чергувала нокаут із Турнірами претенденток, шукаючи оптимальну систему для визначення найкращих шахісток, а китайська спортсменка якраз вперше стала чемпіонкою у 2018 році – коли остаточно запровадили аналог чоловічого змагання.

За час, коли жінки боролись за "шахову корону" у нокаут-системі перемогу у найпрестижнішому турнірі здобували одразу дві українки – Анна Ушеніна та Марія Музичук. Пропонуємо згадати історичні перемоги наших шахісток та розібратися, що з себе уявляють ці системи.

Що таке нокаут та що таке Турнір претенденток

Вважається, що нокаут-система більш популярна для залучення спонсорів та великої кількості вболівальників, оскільки це інтенсивніше та динамічніше змагання, аніж Турнір претендентів. Окрім того, це можна порівняти із футбольним плейоф, де слабший суперник може перемогти більш іменитого опонента тут і зараз, але не на дистанції. Конкретно у турнірі претенденток гралось три раунди, чвертьфінал, півфінал та фінал. Спочатку грались дві партії, а у випадку рівності очок – три або чотири, доки не з’явиться переможниця. Фінал складався з чотирьох ігор або переходив у тай-брейки за тих самих умов.

Вперше нокаут було введено у 1995 році, через що шаховий світ розділився на два табори – ті, хто підкорився рішенню федерації та ті, хто не став миритись із цим. Але це стосувалось лише чоловіків, оскільки шахісток все влаштовувало.

FIDE

Що стосується жіночих змагань, то ФІДЕ чергувала свої рішення – то проводячи Турніри претенденток, то проводячи чемпіонат за нокаутом, як це було в період з 2000 по 2010 рік та вибірково у 2008, 2012 та 2015 роках. Зазначимо, що на цей турнір спортсменки потрапляли майже за аналогічним принципом, що і зараз – вдалі виступи на інших турнірах, високий рейтинг ЕЛО та Wild card. Що стосується Турніру претенденток, то це можна порівняти із груповим етапом футбольного єврокубка. Шахістки грають кожна з кожною у два кола, а у разі рівності очок враховуються додаткові показники.

Критерії переваги за рівної кількості очок

Коефіцієнт Бухгольца – підсумовує очки суперників, з якими грав гросмейстер.

Кількість перемог – пріоритет надається гравцю з більшою кількістю виграшів.

Результат особистої зустрічі – якщо два гравці мають рівну кількість очок, перевагу отримує той, хто переміг у їхній особистій партії.

Анна Ушеніна – чемпіонка світу з шахів

Українка потрапила на чемпіонат 2012 року завдяки потужному виступу на командній континентальній першості 2011-му, де наша збірна посіла четверте місце, а сама Ушеніна – перше особисте.

На той момент спортсменка мала рейтинг ЕЛО 2452 – чинна чемпіонка світу Хоу Іфан тоді була першою шахісткою світу з 2606 балами, а майбутня суперниця Анни, Антоанета Стефанова – 2490.

Анна Ушеніна та Антоанета Стефанова Kyiv Post

Попри статус міцного, але все ж середняка, Ушеніна в першому колі переграла Лей Тінцзе, а потім від українки вибули з боротьби росіянки Наталья Погоніна та Валєнтіна Гуніна.

У 1/4 та 1/2 фіналу українська шахістка здолала китаянок та вийшла на представницю Болгарії Антоанету Стефанову. Перші дві партії суперниці почергово виграли, а потім розписали дві нічиї, а сам фінал перейшов у тай-брейк. Претендентки на "шахову корону" помітно нервували та намагались грати вкрай обережно, а вже у третій грі Ушеніна змогла скористатись помилками суперниці та виграти партію. Четверту зустріч гросмейстерка спокійно довела до нічиєї. Тоді загальний призовий фонд турніру складав 450 000 доларів, а наша шахістка отримала 60 тисяч як переможниця. На жаль, уже за рік Ушеніна втратила свій титул, розгромно поступившись Хоу Іфань – 5,5 – 1,5.

Марія Музичук – друга українка, яка стала чемпіонкою світу

На чемпіонат світу-2015 гросмейстерка потрапила завдяки високому рейтингу ЕЛО – 2526, а ось її землячка та вже колишня власниця "корони" Ушеніна пройшла автоматично як фіналістка попереднього змагання.

У першому колі Музичук переграла представницю Канади Юаньлінь Юань, потім здолала Моніку Соцко з Польщі та вийшла на вже знайому нам Антоанету Стефанову. В 1/4 фіналу Марія мала шанс зустрітися із колишньою дружиною Василя Іванчука Алісою Галлямовою, але росіянка програла Хампі Конеру, та вибула з чемпіонату.

Індійську суперницю гросмейстерка подолала у тай-брейку, а у півфінальному двобої з Харікою Дроноваллі справа дійшла також до додаткових партій, де у напруженій боротьбі Марія змогла пробитись до омріяного фіналу.

Марія Музичук Getty images

На українку очікували мінімум чотири партії та росіянка Наталья Погоніна, яка раніше вже програвала Анні Ушеніной. Матч розвивався цікаво та несподівано, оскільки свої дві перемоги Музичук святкувала граючи чорними фігурами. Четверту гру, вже за класичним сценарієм, Марія звела внічию та завоювала звання чемпіонки світу, а разом із ним і 60 000 доларів призових. Зазначимо, що Стефанова, яка програла Ушеніной, отримала за вихід у фінал 40 тисяч, тоді як Погоніна – 30.

У цей час відбувається п’ятий етап Гран-прі ФІДЕ, а у травні до боротьби повернуться сестри Музичук, де Анна за підсумками серії має усі шанси здобути путівку на Турнір претенденток. Українська шахістка на попередніх етапах показала стабільну та якісну гру, здобувши перемогу на Кіпрі та посідаючи проміжкове третє місце у загальному рейтингу. Нагадаємо, дві найкращі спортсменки потраплять на змагання. Хочеться вірити, що одного разу ми дізнаємось ім’я третьої в історії України чемпіонки світу з шахів.