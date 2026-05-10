Збірна України з шахів виграла престижний Mitropa Cup

Жіноча збірна України з шахів виграла легендарний Mitropa Cup 2026, який проходив у австрійському місті Санкт-Файт-ан-дер-Глан.

Жовто-сині кольори на турнірі представляли Анастасія Рахмангулова, Інна Гапоненко, Тетяна Скарабчук, Людмила Іваницька та Анастасія Гнатишин.

За дев'ять турів наші шахістки набрали 16 очок, випередивши другу Швейцарію на два залікові бали. Бронзу завоювала збірна Італії (12).

ФШУ

Mitropa Cup – один з найсильніших європейських командних турнірів, який вперше було розіграно у 1976 році. Назва "Mitropa" походить від "Mittel Europa", що підкреслює склад учасників.

Зауважимо, що відкрите змагання виграла чоловіча збірна Італії, а Україна була представлена лише у жіночому турнірі.

