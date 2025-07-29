19-річна Дешмух виграла Кубок світу з шахів

У Батумі відбулись фінал та матч за третє місце Кубку світу з шахів.

Переможницею турніру стала 19-річна Дів'я Дешмух – у фінальному матчі гросмейстерка у тай-брейках переграла Хампі конеру – 2,5:1,5.

Зазначимо, що минулого року Дешмух виграла юніорський чемпіонат світу шахів серед дівчат.

Також відбувся матч за третє місце, в якому грали Тань Чжуньї та Лі Тінцзе. Перемогу здобула Чжуньї – 1,5:0,5.

Турнір відбувався за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Іменита Анна Музичук несподівано програла Сонг Юсінь та залишила турнір на стадії третього раунду. Юлія Осьмак та Марія Музичук завершили свою участь у 1/8 фіналу, поступившись Чжуньї та Джагнідзе відповідно.