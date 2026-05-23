Пономарьов, Каруана та інші зірки: оголошено учасників турніру пам'яті Народицького

Визначились усі учасники першого турніру пам'яті американського гросмейстера Даніеля Народицького.

Про це повідомила пресслужба організаторів.

Так, на меморіалі зіграють понад 70 шахістів, зокрема 42 гросмейстери, серед яких зіркові Фабіано Каруана, Жавохір Сіндаров, Хікару Накамура та два українці – Олександр Бортник та Руслан Пономарьов.

Змагання відбуватиметься у США в період з 3 по 5 липня у форматі рапіду та бліцу, а самі учасники змагатимуться у двох категоріях: Майстри та Претенденти.

Призовий фонд меморіалу складатиме 50 тисяч доларів, з яких переможець Masters отримає 3 тисячі у рапіді та 6 у бліці, а в групі Challengers переможці отримають по тисячі доларів.

Нагадаємо, Народицького знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна. Йому було 29 років.

Його знайшли непритомним на дивані його друзі, гросмейстер Олександр Бортник та Пітер Джаннатос, засновник Шарлоттського шахового центру.

Згодом міжнародна спільнота звинуватила у смерті американця Владіміра Крамніка, після чого росіянин обмінявся з ФІДЕ скаргами та позовами.

У січні цього року влада Північної Кароліни опублікувала заяву щодо причини смерті Народицького.