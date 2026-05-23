Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Пономарьов, Каруана та інші зірки: оголошено учасників турніру пам'яті Народицького

Володимир Максименко — 23 травня 2026, 18:41
Пономарьов, Каруана та інші зірки: оголошено учасників турніру пам'яті Народицького
Даніель Народицький
Lennart Ootes/Saint Louis Chess Club

Визначились усі учасники першого турніру пам'яті американського гросмейстера Даніеля Народицького.

Про це повідомила пресслужба організаторів.

Так, на меморіалі зіграють понад 70 шахістів, зокрема 42 гросмейстери, серед яких зіркові Фабіано Каруана, Жавохір Сіндаров, Хікару Накамура та два українці – Олександр Бортник та Руслан Пономарьов.

charlottechesscenter.org

Змагання відбуватиметься у США в період з 3 по 5 липня у форматі рапіду та бліцу, а самі учасники змагатимуться у двох категоріях: Майстри та Претенденти.

Призовий фонд меморіалу складатиме 50 тисяч доларів, з яких переможець Masters отримає 3 тисячі у рапіді та 6 у бліці, а в групі Challengers переможці отримають по тисячі доларів.

Нагадаємо, Народицького знайшли мертвим у жовтні 2025 року у його будинку в Шарлотті, Північна Кароліна. Йому було 29 років.

Його знайшли непритомним на дивані його друзі, гросмейстер Олександр Бортник та Пітер Джаннатос, засновник Шарлоттського шахового центру. 

Згодом міжнародна спільнота звинуватила у смерті американця Владіміра Крамніка, після чого росіянин обмінявся з ФІДЕ скаргами та позовами.

Читайте також :
Фото Трагічна смерть Народицького: як Крамнік методично цькував американського шахіста і не тільки його

У січні цього року влада Північної Кароліни опублікувала заяву щодо причини смерті Народицького.

Руслан Пономарьов Шахи

Руслан Пономарьов

15-річний іранець виграв Baku Open, Пономарьов фінішував восьмим
Коваленко піднявся на одну позицію, Карлсен – лідер: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ
Пономарьов – найкращий серед українців, Марія Музичук в чільній десятці: результати першого дня ЧС з бліцу
Двоє чоловіків без поразок, Марія Музичук – найкраща серед українок: результати першого дня ЧС з рапіду
Коваленко втратив дві позиції, Карлсен – лідер: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ

Останні новини