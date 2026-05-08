15-річний іранець виграв Baku Open, Пономарьов фінішував восьмим

Володимир Максименко — 8 травня 2026, 20:07
В Азербайджані завершився шаховий фестиваль Baku Open, переможцем якого став 15-річний іранець Сіна Мовахед.

Юний гросмейстер набрав 8 очок з 9 можливих, не зазначивши протягом змагання жодної поразки. Ексчемпіон світу Руслан Пономарьов із результатом у 6.5 залікових балів посів восьме місце.

Зауважимо, що сам турнір складався з трьох груп залежно від рівня учасників: А, В та С – в останній наші кольори також представляла Берта Гуцерієва – 88 місце.

Призовий фонд Baku Open складав 50 тисяч доларів, а контроль часу був класичним – 90 хвилин із додаванням 30 секунд за кожен хід починаючи з першого.

Для Сіни Мовахеда ця перемога стала вже другою, до цього він вигравав турнір у 2024 році – саме тоді іранець отримав звання гросмейстера.

Раніше ФІДЕ опублікувала оновлений рейтинг, згідно з яким Руслан Пономарьов увійшов до сотні кращих у світі.

