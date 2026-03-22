Анна Музичук замінить Конеру на турнірі претенденток 2026

Володимир Максименко — 22 березня 2026, 22:05
Анна Музичук замінить Конеру на турнірі претенденток 2026
Анна Музичук
instagram.com/chessclubicc

Титулована українська шахістка Анна Музичук виступить на турнірі претенденток-2026 замість Хампі Конеру.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Індійська гросмейстерка знялась з турніру, а тому її місце посіла найкраща шахістка 2024-25 років, яка не здобула кваліфікацію – нею виявилась українка. 

Причиною відмови Конеру від участі стали можливі удари Ірану по військовим базам на Кіпрі – гросмейстерка не готова ризикувати своєю безпекою.

Зауважимо, що це буде вже четверте змагання такого рівня для Музичук. Раніше українка посідала друге місце у 2019 році, у турнірі-2022/23 вилітала на стадії 1/2 фіналу, а у 2024-му виступила провально – останнє восьме місце без жодної перемоги.

У 2017 році, коли чемпіонка світу з шахів визначалась у нокаут-турнірі, Музичук дісталась фіналу, де програла Тань Чжуньї 2,5:3,5.

Нагадаємо, турнір претендентів пройде паралельно з чоловічим змаганням в період з 28 березня по 16 квітня у містечку Пея, що за 14 кілометрів від Пафоса.

Раніше повідомлялось, що сестри Музичук візьмуть участь у престижному турнірі в Карлсруе.

