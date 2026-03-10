На шляху до шахової корони: представлення учасників Турніру претендентів-2026

Сезон великих кваліфікаційних турнірів поступово перейшов до свого логічного продовження – Турніру претендентів, на якому найкращі шахісти світу боротимуться за право зіграти у матчі за чемпіонство світу проти Гукеша Доммараджу.

Змагання відбуватиметься в готелі Cap St Georges Hotel&Resort на Кіпрі у містечку Пея, що за 14 кілометрів від Пафоса. Призовий фонд складатиме рекордні один мільйон євро, з яких переможець отримає 70 000 та по 5 000 бонусом за кожні пів очка.

Ми пропонуємо познайомитись з кожним з учасників майбутнього змагання, а разом із цим виділити явних фаворитів змагання, яке розпочнеться менш ніж за місяць.

Фабіано Каруана

США

3 місце рейтингу ЕЛО

Фабіано Каруана instagram.com/teamliquid/

Американець з італійським корінням кваліфікувався на Турнір претендентів завдяки перемозі у FIDE Circuit 2024 (система кваліфікації, де гравці набирають очки за участь у п'яти сильніших турнірах під егідою ФІДЕ, чотири з яких з класичним контролем часу), гарантувавши собі шосту участь у змаганні.

Вперше на Турнірі Каруана зіграв у 2016 році, де посів друге місце після Сергєя Карякіна, а вже у наступному циклі став переможцем, заробивши право грати з Магнусом Карлсеном – поразка у тай-брейку.

Каруана вважається одним з найсильніших шахістів сучасності, не залишаючи ТОП-5 рейтингу ЕЛО з 2013 року.

Історія Каруани у Турнірах претендентів

2016 – 2 місце;

2018 – 1 місце;

2020/21 – 4 місце;

2022 – 5 місце;

2024 – 4 місце;

Жавохір Сіндаров

Узбекистан

20 місце рейтингу ЕЛО

Жавохір Сіндаров instagram.com/javokhir_sindarov/

Один з двох наймолодших гравців майбутнього Турніру став сенсаційним переможцем Кубку світу ФІДЕ, завдяки чому у 20 років здобув право поборотись за шахову корону.

Звання гросмейстера Сіндаров отримав у віці 12 років та 10 місяців, ставши наймолодшим представником Азії, а на світовому рівні це досягнення було побито Гукешем Доммараджу. Разом з перемогою на Кубку світу Жавохір отримав не тільки право виступати у претендентському циклі, а й звання заслуженого спортсмена Узбекистану.

Вей І

Китай

7 місце рейтингу ЕЛО

Вей І Tata Steel Chess Tournament 2024

26-річний спортсмен є наймолодшим гросмейстером своєї країни, отримавши це звання у віці 13 років та 8 місяців. У 2015-му шахіст побив рекорд Карлсена, ставши наймолодшим гравцем з рейтингом 2700+.

У 2019 році Вей грав у фіналі Гран-прі, де поступився Непомнящему, у 2023-му виграв престижний турнір Tata Steel Chess, а минулого року грав у фіналі Кубку світу, де поступився Сіндорову. Також Вей І був секундантом Діна Ліженя на переможному чемпіонському матчі проти Непомнящего.

Андрєй Єсипенко

Безхатько

30 місце рейтингу ЕЛО

Андрєй Єсипенко Qatar Masters

Росіянин не має за плечима перемог у великих міжнародних турнірах, окрім Qatar Masters 2024, кваліфікувавшись на претендентський цикл завдяки третьому місцю на Кубку світу – у вирішальному для себе матчі гросмейстер переграв Нодірбека Якуббоєва.

У 2022 році Есипенко підписав листа із закликом до Путіна припинити бойові дії в Україні, але разом із цим продовжує виступати вдома – зокрема, напередодні Єсипенко завершив Аерофлот Опен на другому місці, а виграв його інший шахіст, який тоді виступив за мир – Ян Непомнящий.

Аніш Гірі

Нідерланди

9 місце рейтингу ЕЛО

Аніш Гірі Qatar Chess Association

Ще один гросмейстер, якого можна назвати "близько топовим". Спортсмен народився у Санкт-Петербурзі у непальско-російській родині, але у 2020 році повідомив, що відмовився від другого громадянства, залишивши собі лише нідерландський паспорт.

У 2009 році Гірі вперше виграв чемпіонат Нідерландів, повторивши успіх у 2011 та 2012 роках. За плечима гросмейстера два цикли Турнірів претендентів – у 2016 та 2020 роках. Спочатку розділив 5-7 місце, а згодом завершив змагання на третій позиції.

Цього року Гірі виступатиме завдяки перемозі у Великій швейцарці, яка гарантувала йому тоді не тільки участь у циклі, а й 90 тисяч доларів призових.

Маттіас Блюбаум

Німеччина

31 місце рейтингу ЕЛО

Маттіас Блюбаум ФІДЕ

28-річний гросмейстер має найнижчий рейтинг серед усіх учасників Турніру претендентів 2026 року, де він виступатиме завдяки другому місцю на Великій швейцарці.

Німець ніколи не хапав зірок з неба, а дійсно серйозними успіхами в кар'єрі, окрім тогорічної ВШ, є перемоги на чемпіонатах Європи у 2022 та 2025 роках.

Завдяки тріумфальному 2025-му Блюбаум набрав пікові для себе 2698 очок ЕЛО. Цікаво, що у 2020-му Маттіас в одному з інтерв'ю казав, що не впевнений у своїй подальшій шаховій кар'єрі на професійному рівні – тоді ж він став чемпіоном Німеччини з бліцу.

Рамешбабу Прагнанадха

Індія

12 місце рейтингу ЕЛО

Рамешбабу Прагнанандха instagram.com/pragg_chess/

20-річний гросмейстер вже переріс статус "вундеркінда", яким він вважався з 12 років. Першими успіхами на дорослому рівні в кар'єрі Прагга можна вважати Кубок світу-2021, де він вибув на стадії 1/16 фіналу після поразки від Максима Вашьє-Лаграва.

Згодом представник Індії виступав на Tata Steel Chess, де зміг здолати Єсипенка та Дубова, а у 2022-му допоміг збірній Індії-2 здобути бронзову медаль шахової Олімпіади.

Наступного року Прагнанадха пробився у фінал Кубку світу, де програв Магнусу Карлсену в тай-брейках, але цей виступ став путівкою на Турнір претендентів-2024 – сім очок та п'яте підсумкове місце.

У цьогорічному циклі Рамешбабу виступатиме завдяки першому місцю у FIDE Circuit 2025: перемогу було оформлено тріумфами у Вейк-ан-Зее, UzChess Cup Masters 2025, Superbet Chess Classic Romania 2025 та роздільне перше місце на London Chess Classic FIDE Open 2025.

Хікару Накамура

США

2 місце рейтингу ЕЛО

Хікару Накамура instagram.com/gmhikaru/

Разом з Фабіано Каруаною уродженець Японії є найдосвідченішим учасником Турніру претендентів цього року – на його рахунку участь у трьох циклах, де у 2024 році він був найближче до перемоги, посівши друге місце.

Вперше у відбірковому етапі Хікару зіграв у 2016-му, коли посів четверте місце, повторивши цей результат через шість років.

Два роки тому Накамура разом із Каруаною вважався одним з двох претендентів на перемогу в циклі, але тоді тріумфував сенсаційний Гукеш Доммараджу. Боротьба тривала до останнього туру й завершилась очним протистоянням лідерів – нічия дозволила виграти Турнір саме юному індійському гросмейстеру, який у підсумку й став чемпіоном світу.

Накамура прямо зараз переживає свій другий піковий етап в кар'єрі, початок якого було покладено у 2023 році – перед цим він два роки не грав на класичних турнірах. Американець також успішно монетизує свою шахову популярність, підписавши минулого року контракт з Team Falcons, з якими посів третє місце на Esports World Cup 2025.

Зважаючи на досвід минулих років, коли фаворити відверто провалювали Турнір претендентів, важко прогнозувати розвиток подій цього року.

Іноземні шахові оглядачі справедливо вважають претендентами на топ-3 цього циклу Фабіано Каруану, Хікару Накамуру та Рамешбабу Прагнанадха – на їхню користь говорить і досвід, і статус у шаховому світі.

Втім, приклад Гукеша каже нам про те, що не можна не звертати увагу на прогресуючого Блюбаума або того-таки Жавохіра Сіндарова, який попри юний вік, грає дуже впевнено та має якісну підготовку.

Регламент Турніру претендентів-2026