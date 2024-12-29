Хампі Конеру – чемпіонка світу з рапіду, Анна Музичук потрапила до десятки найкращих

У Нью-Йорку завершився чемпіонат світу з рапіду серед жінок.

Переможницею турніру стала представниця Індії Хампі Конеру. В останній партії шахістка перемогла Ірене Харісму Сукандар.

Конеру набрала 7,5 очок – таку саму кількість залікових балів має ще шість шахісток, але індійська спортсменка здобула сім перемог – найбільше серед усіх лідерів.

Українські шахістки Анна та Марія Музичук зустрілись в очній дуелі у фінальній партії та розписали символічну нічию.

У підсумковій таблиці Марія зайняла десяте місце, набравши сім очок, в той час, як Анна розмістилась на 16 стрічці, маючи 6,5 залікових балів.

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