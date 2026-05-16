Українець Геращенко став чемпіоном світу з шахів серед аматорів

Володимир Максименко — 16 травня 2026, 11:54
Олексій Геращенко
ФШУ
ФШУ

Український шахіст Олексій Геращенко став чемпіоном світу серед аматорів.

Турнір відбувався на грецькому острові Кос та проводився під егідою Amateur Chess Organization за швейцарською системою у дев'ять турів.

У підсумку, киянин набрав вісім очок і посів перше місце. Інший представник України, Богдан Чайка, набрав шість залікових балів та поділив 2-4 позицію, але за додатковими показниками все ж опинився поза трійкою призерів.

Призовий фонд чемпіонату світу серед аматорів складав 5000 євро, з яких 500 отримав переможець рейтингової групи – Олексій Геращенко.

Зауважимо, що ACO – незалежна організація, діяльність якої спрямовано на популяризацію шахів у світі, аналогічний турнір під егідою ФІДЕ відбудеться не раніше осені – дати та місце проведення змагання ще не затверджено.

Раніше повідомлялось, що жіноча збірна України перемогла на Mitropa Cup 2026.

