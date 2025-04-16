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Чемпіон Шахи

Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів

Володимир Максименко — 16 квітня 2025, 12:40
Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів
ФІДЕ

Цзюй Веньцзюнь переграла Тань Чжуньї в матчі за чемпіонство світу з шахів та вп'яте поспіль захистила свій титул.

У вирішальній, дев'ятій партії, гросмейстерки розписали нічию, завдяки чому Веньцзюнь набрала необхідні 6,5 очок та достроково виграла двобій. Перед грою рахунок був 6:2 і суперниця мала вигравати усі партії, що залишились, задля продовження боротьби.

Призовий фонд складав 500 000 євро, який поділявся між шахістками у пропорції 60 на 40. Контроль часу – стандартний: 90 хвилин, після 40 ходу +30 хвилин та +30 секунд після кожного ходу.

Зазначимо, що свій перший титул Веньцзюнь здобула у 2018 році саме в матчі проти Чжуньї – тоді рахунок був 5,5 проти 4,5. У наступних фіналах китаянка обігрувала росіянок Горячкіну, Лагно та співвітчизницю Лей Тінцзе.

Напередодні завершився Reykjavik Open 2025, на якому український гросмейстер Василь Іванчук посів друге місце.

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