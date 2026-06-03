Відомий промоутер розповів, хто точно не стане суперником Ф'юрі: Запросив абсолютно божевільну суму
Промоутер Френк Воррен розповів, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) точно не стане Енді Руїс (35-2-1, 2 КО).
Його слова передає Playbook Boxing.
Представник "Циганського короля" пояснив, чому відпав варіант із 36-річним американським боксером.
"Не Руїс. Але це буде гідний суперник. Очевидно, що зараз Ф'юрі повністю сфокусований на Джошуа. Чому не Руїс? Причина в тому, що він запросив абсолютно божевільну суму", – заявив Воррен.
Раніше тренер Пітер Ф'юрі анонсував, що Тайсон, який у квітні переміг Арсланбека Махмудова, відкрив двері свого тренувального табору, який стартував 26 травня. Водночас супертяж натякнув, що якраз 1 серпня в ірландському Дубліні повернеться у ринг.
Ф'юрі підтвердив, що проведе проміжний двобій перед битвою з Ентоні Джошуа, який своєю чергою також проведе такий поєдинок проти албанця Крістіана Пренги.
Нагадаємо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".