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Відомий промоутер розповів, хто точно не стане суперником Ф'юрі: Запросив абсолютно божевільну суму

Софія Кулай — 3 червня 2026, 07:06
Відомий промоутер розповів, хто точно не стане суперником Ф'юрі: Запросив абсолютно божевільну суму
Френк Воррен
Getty Images

Промоутер Френк Воррен розповів, що наступним суперником Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) точно не стане Енді Руїс (35-2-1, 2 КО).

Його слова передає Playbook Boxing.

Представник "Циганського короля" пояснив, чому відпав варіант із 36-річним американським боксером.

"Не Руїс. Але це буде гідний суперник. Очевидно, що зараз Ф'юрі повністю сфокусований на Джошуа. Чому не Руїс? Причина в тому, що він запросив абсолютно божевільну суму", – заявив Воррен.

Раніше тренер Пітер Ф'юрі анонсував, що Тайсон, який у квітні переміг Арсланбека Махмудова, відкрив двері свого тренувального табору, який стартував 26 травня. Водночас супертяж натякнув, що якраз 1 серпня в ірландському Дубліні повернеться у ринг.

Ф'юрі підтвердив, що проведе проміжний двобій перед битвою з Ентоні Джошуа, який своєю чергою також проведе такий поєдинок проти албанця Крістіана Пренги.

Нагадаємо, що Джошуа і Ф'юрі підписали контракт на проведення двобою у четвертому кварталі 2026 року. За інформацією Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".

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