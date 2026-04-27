Визначився наступний суперник Джошуа
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) наступний бій проведе 25 липня.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Суперником 36-річного британця буде 35-річним албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО). Поєдинок очолить подію, яка матиме назву The Comeback і пройде в межах Esport World Cup.
Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Трансляція доступна буде на DAZN.
Очікується, що це буде проміжний бій для ЕйДжея перед боєм з Тайсоном Ф'юрі, який має відбутися восени.
Нагадаємо, Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів.
У своєму останньому поєдинку британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.
Пренга дебютував на професійному ринзі у 2016 році, здобув 20 дострокових перемг та зазнав однієї поразки.