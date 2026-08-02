Ексбоєць UFC розніс ідею бою Джошуа – Ф'юрі: Цей цирк уже трохи себе вичерпав

Колишній боєць UFC Даррен Тілл висловився про Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), який 26 липня 2026 року нокаутував у проміжному бою Крістіана Пренгу (20-2, 20 КО).

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Він зробив гучну заяву щодо потенційної британської битви Ей Джея проти Тайсона Ф'юрі. На думку Тілла, це протистояння повинно було відбутися ще 5 років тому, а зараз воно нікому не потрібне.

"Я маю безмежну повагу до Ей Джея. Але, гадаю, цей цирк уже трохи себе вичерпав. Ми хотіли побачити бій Ей Джея і Ф'юрі 5 років тому. Не думаю, що зараз хтось у цьому дуже зацікавлений. Вони намагаються розігріти інтерес, проводячи проміжні бої з менш статусними суперниками. Думаю, цей цирк з Ей Джеєм підійшов до завершення. Час рухатися далі. І я кажу це з усією повагою до нього. Мені здається, що після боїв з Енді Руїсом ми більше ніколи не бачили справжнього Ей Джея. Це лише моя думка", – заявив Тілл.

Нагадаємо, що Джошуа, якого багато хто закликає піти на пенсію, та Ф'юрі вже підписали контракт про очний бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Колишній британський боксер Спенсер Олівер припустив, що британська дуель може відбутися в американському Нью-Йорку.