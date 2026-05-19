Ф'юрі: Мій план на рік – три поєдинки

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) підтвердив намір провести проміжний бій перед боєм з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це боксер розповів у коментарі FurociTV.

"Мій план на цей рік – три поєдинки. Один у квітні, другий у серпні, а третій – коли оголосять великий бій, орієнтовно у жовтні чи листопаді. Суперника поки що немає. Але, знову ж таки, справа не в супернику – для мене це завжди історія протистояння із самим собою. Це все не має значення для мене. Це просто вихід у ринг, щоб стати гострішим перед великим боєм", – сказав він.

Також боксер анонсував, що його тренувальний збір відбудеться у Таїланді. За словами Тайсона, йому залишилося провести ще 3-4 поєдинки за кар'єру.

"Наступної суботи знову вирушаю до Таїланду – це неймовірний досвід: там чудові люди, смачна їжа, краща погода. Думаю, що тепер я завжди проводитиму тренувальні збори саме там. Залишилося три‑чотири бої, і до кожного з них я готуватимуся у Таїланді", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі підписали контракт на проведення поєдинку в четвертому кварталі 2026 року.

За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні".