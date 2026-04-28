Воррен назвав потенційну дату бою Джошуа – Ф'юрі

Промоутер Френк Воррен заявив, що бій його клієнта – Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) може відбутися у жовтні на стадіоні "Вемблі".

Його слова передає talkSPORT.

"Тайсон підписав контракт ще кілька місяців тому, але тепер це зробив і Ей Джей, тож поєдинку – бути.

Судячи з усього, бій відбудеться десь у жовтні. Це грандіозна подія, і ми нарешті її побачимо. Можливо, Тайсон захоче провести ще один бій, щоб підтримувати себе в тонусі, — побачимо.

Я не думаю, що бій відбудеться раніше жовтня. Це пов'язано з доступністю місця проведення. Гадаю, стадіон "Вемблі" є головним фаворитом на роль господаря цієї зустрічі", – сказав Воррен.