Усі розділи
Воррен назвав потенційну дату бою Джошуа – Ф'юрі

Олександр Булава — 28 квітня 2026, 17:53
Промоутер Френк Воррен заявив, що бій його клієнта – Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) може відбутися у жовтні на стадіоні "Вемблі".

Його слова передає talkSPORT.

"Тайсон підписав контракт ще кілька місяців тому, але тепер це зробив і Ей Джей, тож поєдинку – бути.

Судячи з усього, бій відбудеться десь у жовтні. Це грандіозна подія, і ми нарешті її побачимо. Можливо, Тайсон захоче провести ще один бій, щоб підтримувати себе в тонусі, — побачимо.

Я не думаю, що бій відбудеться раніше жовтня. Це пов'язано з доступністю місця проведення. Гадаю, стадіон "Вемблі" є головним фаворитом на роль господаря цієї зустрічі", – сказав Воррен.

Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.

Тайсон Ф'юрі у квітні здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим.

