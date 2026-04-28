Воррен назвав потенційну дату бою Джошуа – Ф'юрі
Промоутер Френк Воррен заявив, що бій його клієнта – Тайсона Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) може відбутися у жовтні на стадіоні "Вемблі".
Його слова передає talkSPORT.
"Тайсон підписав контракт ще кілька місяців тому, але тепер це зробив і Ей Джей, тож поєдинку – бути.
Судячи з усього, бій відбудеться десь у жовтні. Це грандіозна подія, і ми нарешті її побачимо. Можливо, Тайсон захоче провести ще один бій, щоб підтримувати себе в тонусі, — побачимо.
Я не думаю, що бій відбудеться раніше жовтня. Це пов'язано з доступністю місця проведення. Гадаю, стадіон "Вемблі" є головним фаворитом на роль господаря цієї зустрічі", – сказав Воррен.
Раніше повідомлялося, що поєдинок Джошуа та Ф'юрі відбудеться у четвертому кварталі 2026 року. Перед цим ЕйДжей проведе бій проти 35-річного албанця Крістіана Пренги, який відбудеться 25 липня. У своєму останньому поєдинку британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді.
Тайсон Ф'юрі у квітні здобув перемогу над Арсланбеком Махмудовим.