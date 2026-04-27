Контракт підписано: Ф’юрі та Джошуа домовились про бій

Британські ексчемпіони світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) підписали контракт про бій.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер. Також інформацію підтвердив голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Поєдинок відбудеться у четвертому кварталі 2026 року.

"Ви бачили твіт від Його Високоповажності Туркі Аль аш-Шейха, в якому він написав: "Моїм друзям у Великій Британії – це відбудеться, контракт підписано".

І мені сказали, що це означає, що нарешті відбудеться великий бій. Тайсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа, це буде шоу Ring Magazine на Netflix у четвертому кварталі цього року", – розповів Коппінджер.