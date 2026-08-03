Відомий промоутер назвав фаворита та переможця майбутнього бою Джошуа – Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), висловився про майбутній бій свого клієнта проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його слова наводить DAZN.

Відомий функціонер вважає "Циганського короля" фаворитом британської битви.

"Я вважаю Тайсона явним фаворитом. Я говорив це від самого початку. Знаєте, стилі роблять бої, і я думаю, що Тайсон зупинить Ей Джея. Він зробить те саме, що зробив Дюбуа", – заявив Воррен.

Промоутер окремо оцінив форму Ей Джея, який у вересні 2024-го програв нокаутом у п'ятому раунді Дюбуа.

"Ну, він уже не той, що раніше, правда ж? Тобто, скільки йому зараз років? 36? Я вже старий дід, не пам'ятаю. Знаєте, він тренувався з Усиком і робив усе, що мав. Він має неймовірний вигляд. Вони змусили його працювати за новим, важким режимом фізпідготовки. Але чого ти точно не можеш зробити в боксі – так це накачати м'язи на своєму підборідді", – зазначив представник Ф'юрі.

Колишній боєць UFC Даррен Тілл негативно прокоментував ідею проведення зустрічі Ф'юрі – Джошуа. На його думку, такий двобій повинен був відбутися ще 5 років тому, а зараз він вже нікому не буде цікавим.

Нагадаємо, що Ентоні, якого багато хто закликає піти на пенсію, та Тайсоном, вже підписали контракт про очний бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Колишній британський боксер Спенсер Олівер припустив, що британська дуель може відбутися в американському Нью-Йорку.