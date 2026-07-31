Пренга хоче побитися з Ф'юрі: Я з радістю продемонструю йому свою албанську силу на рингу

Албанський супертяж Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) заговорив про бажання провести бій проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його цитує Boxing News.

35-річний боксер висловив свою готовність до протистояння з "Циганським королем". Цікаво, що Пренга в очній дуелі між Джошуа та Ф'юрі робить ставку на Ентоні.

"Я вважаю, що вони обоє – сильні й хороші бійці, але Ей Джей нокаутує Тайсона Ф'юрі. Я готовий битися з Тайсоном у будь-який день. Він багато базікав перед моїм поєдинком з Ей Джеєм. Я з радістю продемонструю йому свою албанську силу на рингу, коли він буде до цього готовий. Що чекає на мене в майбутньому? Мій менеджер, Кіт Салліван, – юрист і боксерський менеджер. Він веде переговори з потрібними людьми і визначить подальший курс дій. Можливо, це буде бій в Албанії, а може, знову в Саудівській Аравії. У нас є варіанти, які варто розглянути. А зараз для мене головне – відпочити і дозволити Кіту займатися справами", – сказав Пренга.

26 липня Крістіан програв нокаутом у другому раунді Ей Джею, хоча у стартовій трихвилинці відправив Джошуа у нокдаун.

Після закінчення бою відомий ведучий Саймон Джордан звинуватив Пренгу та його британського суперника у договірному поєдинку. Сам албанський боксер та його менеджер вже відреагували на скандальну заяву.

Свою чергою Ф'юрі 25 липня переміг польського ветерана Маріуша Ваха. Це був проміжний двобій для Тайсона перед битвою проти Ей Джея, з яким він вже підписав контракт. Поєдинок може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.