Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Пренга хоче побитися з Ф'юрі: Я з радістю продемонструю йому свою албанську силу на рингу

Софія Кулай — 31 липня 2026, 11:54
Пренга хоче побитися з Ф'юрі: Я з радістю продемонструю йому свою албанську силу на рингу
Крістіан Пренга
instagram.com/kristprenga

Албанський супертяж Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) заговорив про бажання провести бій проти Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його цитує Boxing News.

35-річний боксер висловив свою готовність до протистояння з "Циганським королем". Цікаво, що Пренга в очній дуелі між Джошуа та Ф'юрі робить ставку на Ентоні.

"Я вважаю, що вони обоє – сильні й хороші бійці, але Ей Джей нокаутує Тайсона Ф'юрі. Я готовий битися з Тайсоном у будь-який день. Він багато базікав перед моїм поєдинком з Ей Джеєм. Я з радістю продемонструю йому свою албанську силу на рингу, коли він буде до цього готовий.

Що чекає на мене в майбутньому? Мій менеджер, Кіт Салліван, – юрист і боксерський менеджер. Він веде переговори з потрібними людьми і визначить подальший курс дій. Можливо, це буде бій в Албанії, а може, знову в Саудівській Аравії. У нас є варіанти, які варто розглянути. А зараз для мене головне – відпочити і дозволити Кіту займатися справами", – сказав Пренга.

26 липня Крістіан програв нокаутом у другому раунді Ей Джею, хоча у стартовій трихвилинці відправив Джошуа у нокдаун.

Після закінчення бою відомий ведучий Саймон Джордан звинуватив Пренгу та його британського суперника у договірному поєдинку. Сам албанський боксер та його менеджер вже відреагували на скандальну заяву.

Свою чергою Ф'юрі 25 липня переміг польського ветерана Маріуша Ваха. Це був проміжний двобій для Тайсона перед битвою проти Ей Джея, з яким він вже підписав контракт. Поєдинок може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Читайте також :
Ф'юрі розповів, чи був бій Джошуа – Пренга договірним
Тайсон Ф'юрі Крістіан Пренга

Тайсон Ф'юрі

Усик проти "короля кікбоксингу", повернення Ф'юрі та камбек Джошуа: календар боїв на 2026 рік
Навіть команда Усика не допомогла: відомий тренер розкрив головний мінус Джошуа перед Ф'юрі
Сіренко розповів, кого підтримуватиме у британській дуелі Ф'юрі – Джошуа
Влучить справа: Усик зробив точний прогноз на битву Джошуа та Ф'юрі
Допоміг Маріушу з грошима: Усик несподівано подякував Ф'юрі після перемоги над польським ветераном

Останні новини