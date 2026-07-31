Олівер назвав потенційне місце проведення бою Джошуа – Ф'юрі

Колишній британський боксер Спенсер Олівер припустив, де саме може відбутися довгоочікуваний поєдинок між екскомпеонами світу в надважкій вазі – Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Його слова передає Boxing News 24/7.

Олівер вважає, що лідером на проведення мегабою є Нью-Йорк, який пропонує найкращий компроміс для міжнародної карти, підтриманої Туркі Аль-Шейхом.

"Гадаю, що наразі фаворитом є Нью-Йорк, "Медісон-Сквер-Гарден", адже це компромісний варіант з огляду на різницю в часі. Організатори, які стоять за цим проєктом, а саме Туркі Аль аш-Шейх і Riyadh Season, хочуть, щоб цей бій став грандіозною подією для міжнародних ринків, з огляду на гонорари, які отримають обидва боксери. Британська публіка, британські шанувальники боксу заслуговують на те, щоб поєдинок відбувся тут, у Великій Британії, і я думаю, що саме такої позиції дотримується Ентоні Джошуа. Він хоче, щоб поєдинок відбувся на "Вемблі", але в кінцевому рахунку це бізнес, чи не так? У цей проект вкладається чимало грошей. Поєдинок має відбутися там, де це необхідно", – сказав Олівер.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт про бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Олександр Усик вже зробив свій прогноз на британську дуель Ф'юрі – Джошуа.