Джошуа – про реванш Вордлі проти Дюбуа: Вони воїни, що ще їм робити?

Колишній чемпіон світу у гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) переконаний, що між Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) та Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) повинен відбутися другий бій.

Його слова передає iFL TV.

Вордлі швидко активував опцію реваншу, за що йому дорікнув британський боксер Фрейзер Кларк.

"Слухайте, вони воїни, що ще їм робити? Хіба що тільки Вордлі потрібен час на відновлення, я не знаю. Але якщо не брати до уваги особисте життя й говорити суто з погляду боксу – якщо він на 100% сфокусований і саме цього прагне, то вперед, чувак, виходь. Це ж бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі", – заявив Ентоні.

9 травня 2026 року Дюбуа нокаутував Вордлі в 11-му раунді на арені "Co-op Live" у Манчестері, відібравши чемпіонський пояс за версією WBO у гевівейті, яким володів Фабіо. Перед цим Даніель двічі побував у двох нокдаунах, але зумів перевернути хід зустрічі на свою користь.

Нагадаємо, що проти переможця цього протистояння хотів побитися Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен назвав орієнтовний термін реваншу Вордлі – Дюбуа. Водночас "Динаміт" націлився на трилогію з непереможеним українцем.