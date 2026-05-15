Усі розділи
Вордлі активував опцію реваншу з Дюбуа

Олександр Булава — 15 травня 2026, 16:51
Фабіо Вордлі
SkySports

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) скористався пунктом контракту про реванш з володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Про це повідомляє SkySports.

Промоутер Френк Dоррен підтвердив, що в угоді був прописаний реванш, і тепер Вордлі домігся другого бою з Дюбуа, який, як очікується, відбудеться пізніше цього року.

Зазначається, що Фабіо не потребував госпіталізації після поєдинку та зараз одужує після травм обличчя, отриманих під час поєдинку.

Нагадаємо, що їхнє перше очне протистояння відбулось 9 травня. "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11 раунді в битві за пояс WBO.

Напередодні Вордлі відреагував на першу поразку в кар'єрі. Він привітав свого суперника з перемогою.

