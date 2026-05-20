Чемпіон Бокс

Британський боксер дорікнув Вордлі за швидку активацію реваншу з Дюбуа

Софія Кулай — 20 травня 2026, 09:36
Вордлі – Дюбуа
Getty Images

Британський боксер Фрейзер Кларк (9-3-1, 7 КО) відреагував на те, що Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) швидко активував опцію на проведення реваншу проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

9 травня "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, відібравши чемпіонський пояс за версією WBO у гевівейті, яким володів Фабіо. А вже 15 травня стало відомо про активацію реваншу.

Кларк вважає, що Вордлі поспішив із цим рішенням другого поєдинку.

"Моєю першою думкою було: чи це не занадто поспішне рішення на емоціях? Можливо, йому варто було взяти паузу, дати собі кілька тижнів на відновлення, а вже потім разом із командою спокійно й виважено обговорити, що робити далі. Але рішення вже ухвалене, пункт про реванш активований, і маємо те, що маємо. Я це поважаю.

Як я вже казав, усі розуміють, що Фабіо Вордлі потрібен хороший відпочинок, і він має бути на 100% готовий, щоб вийти на цей бій", – сказав Кларк.

Фрейзер запевнив, що у бою-реванші Дюбуа може бути ще кращим, ніж показав себе у першій зустрічі.

Раніше повідомлялося, що промоутер Френк Воррен назвав орієнтовний термін реваншу Вордлі – Дюбуа. 

Даніель Дюбуа Фрейзер Кларк Фабіо Вордлі

