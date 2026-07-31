Відверта дурість: Пренга відповів на звинувачення щодо договірного бою проти Джошуа

Албанський боксер Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) відреагував на заяву ведучого спортивного шоу TalkSPORT Саймона Джордана щодо свого бою з Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Його цитує Boxing News.

Відомий ведучий говорив, що двобій Джошуа – Пренга був постановою. Із цими словами повністю не погодився 35-річний албанець.

"Коментарі Саймона Джордана про договірний бій – це відверта дурість. Вони повністю неправдиві, і безвідповідально з боку будь-кого стверджувати подібне. Ми з Ей Джеєм маємо принципи, і ніколи б не брали участі в такій дурості. Я відчував, що мені потрібно зберегти сили й перевести подих, тому вирішив почати бій повільніше, щоб відновити енергію. На жаль, цього не сталося, а такий повільний темп дозволив Ей Джею перехопити контроль над поєдинком", – сказав Пренга.

Нагадаємо, що Пренга відправив Джошуа у нокдаун у стартовому раунді, але у підсумку Ентоні у другій трихвилинці тріумфував нокаутом.

Раніше на слова Джордана відреагував менеджер албанського боксера Кіт Салліван.

Додамо, що після переможного повернення чимало людей із боксерської спільноти почали радити Ей Джею піти на пенсію. Серед них були Майріс Брієдіс, Карл Фроч і Дюк Маккензі.