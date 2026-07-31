Ф'юрі розповів, чи був бій Джошуа – Пренга договірним

Британський тренер Пітер Ф'юрі відреагував на критику Саймона Джордана, який назвав бій Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО) постановою.

Його слова наводить Boxing King Media.

Наставник не поділяє думки відомого ведучого.

"Знаєте, коли виходить боєць, який гарно говорить і вміє створити шоу, але насправді не дуже вірить у себе, то все може швидко змінитися. Він віддав усе, що мав. Потім побачив, що Джошуа піднявся й почав відповідати ударами. Думаю, у другому раунді в його голові вже багато чого відбувалося. Я зовсім не вважаю, що бій був договірним. Думаю, Джошуа просто пропустив удар – і все. Пренга зробив усе, що міг. Він ризикнув на самому початку, а коли зрозумів, що цього не вистачає, усе почало складатися не на його користь", – сказав Пітер.

Ф'юрі зізнався, що нічого не знає про албанського боксера, але запевнив, що поважає його, адже до цього Пренга ні з ким по-справжньому серйозним не бився. За його словами, можна мати рекорд 30-0, але головне – проти кого ти виходив у ринг.

"Тому думаю, що присутність Джошуа в ринзі, його авторитет і все інше просто психологічно вплинули на Пренгу. І на цьому все. Він перестав вірити у свої сили й фактично здався. Послухайте: коли ви починаєте думати, що зараз у вас будуть проблеми, вони дійсно з'являються. У боксі все тримається на впевненості та на тому, що ти заздалегідь знаєш, що робити. Якщо виникає проблема, як ти її вирішиш? Ось це і є найскладніша сторона боксу. У боксі все вирішує голова", – зазначив наставник.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Пренгу у другому раунді у саудівському Ер-Ріяді. Хоча у першій трихвилинці Ентоні несподівано побував у нокдауні. Це був проміжний двобій для Ей Джея перед битвою проти Тайсона Ф'юрі.

Після поєдинку менеджер Пренги відповів на звинувачення у договірному бою

Додамо, що після переможного повернення чимало людей із боксерської спільноти почали радити Ей Джею піти на пенсію. Серед них були Майріс Брієдіс, Карл Фроч і Дюк Маккензі.