Хочу забрати всі пояси: Дюбуа націлився на третій бій з Усиком

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) сподівається провести третій бій проти Олександра Усика (24-0, 16 КО).

Про це він розповів Youtube-каналу talkSPORT Boxing.

28-річний британець мріє об'єднати усі чотири пояси гевівейту та стати абсолютним чемпіоном.

"Яка моя найбільша мрія? Об'єднати всі пояси. Бути абсолютним чемпіоном. Зібрати їх усі. Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини і просто стати досконалим бійцем", – заявив Дюбуа.

"Динаміт" готовий до третьої зустрічі з Усиком та розраховує не повторювати помилок.

"Думаю, ми просто закриємо деякі недоліки, які були минулого разу. Так що, думаю, я буду зовсім новим, досконалим бійцем, і я просто прагну його перемогти. Ось і все. Перемогти його і забрати пояси", – додав Дюбуа.

Нагадаємо, що другий бій між Усиком та Дюбуа відбувся у липні 2025 року. Український боксер нокаутував британця у п'ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном.

Поразку від Усика Дюбуа закрив ефектною перемогою над Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). "Динаміт" став володарем титулу чемпіона WBO.

Натомість Олександр Усик повернувся на ринг наприкінці травня 2026 року. Українець у непростому поєдинку переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО).