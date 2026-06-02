Дюбуа зробив самовпевнену заяву щодо боїв з найкращими супертяжами планети: Я б переміг усіх

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) переконаний, що немає жодного боксера, якого він би не зміг перемогти.

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Виключенням навіть не став непереможений британець Мозес Ітаума. "Динаміт" впевнений, що міг би завдати "Новому Майку Тайсону" дебютної поразки на профі-рингу.

"Я націлений на всіх найкращих бійців із першої десятки надважкої ваги. На всіх із першої десятки. На всіх. Я б переміг всіх. За правильних умов, і коли буду готовий, я всіх здолаю", – відповів Даніель.

Окрім цього, Дюбуа націлився на трилогію з Олександром Усиком. Нагадаємо, що в обидвох попередніх зустрічах тріумфував українець.

Поразку від Усика Дюбуа закрив ефектною перемогою над Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). "Динаміт" став володарем титулу чемпіона WBO. Натомість Олександр нещодавно переміг Ріко Верховена.

Цікаво, що український чемпіон заявляв, що хотів би вийти у ринг проти переможця поєдинку Вордлі – Дюбуа.

Раніше Дон Чарльз, тренер Даніеля, порадив Усику слід триматися подалі від нідерландського кікбоксера, який дав йому гідний бій.