Воррен назвав потенційну дату реваншу Дюбуа – Вордлі

Олександр Булава — 19 травня 2026, 21:58
Промоутер Френк Воррен оцінив терміни реваншу чемпіона WBO у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) та ексволодаря титулу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає talkSPORT.

"Вони мають право на реванш і вже повідомили нас, що хочуть його провести. Якщо реванш станеться, то це відбудеться десь восени. Вони хочуть потанцювати знову, і ми це влаштуємо", – сказав він.

Щодо того, чи може протистояння відбутися на стадіоні, Воррен вважає це оптиманльним варіантом.

"Відгуки, які ми отримали від усіх, просто неймовірні, тому, гадаю, зрештою все зведеться до стадіону. Надважка вага зараз є найцікавішою за останні роки, це просто фантастика. Це великий бій, і ми віримо, що він достатньо масштабний, аби проводити його на стадіоні.

Ми влаштовували шоу в Іпсвічі, Лідсі, Лондоні та по всій країні. Ми несемо бої людям — у цьому й полягає суть промоутерського бізнесу.

Варіантів багато. Я хочу провести бій на "Емірейтс", але наразі просто намагаюся змусити їх трохи збити ціну", – сказав Воррен.

Напередодні було оголошено про бій-реванш, який відбудеться пізніше цього року.

Нагадаємо, що їхнє перше очне протистояння відбулось 9 травня. "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11 раунді в битві за пояс WBO.

