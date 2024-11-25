Володимир Кличко відповів Рогану, який послав Зеленського

Колишній український боксер Володимир Кличко звернувся до коментатора UFC Джо Рогана, який напередодні послав президента України Володимира Зеленського в одному з подкастів.

Свою відповідь Кличко виклав у соцмережі Instagram.

"Джо Роган, я прослухав твій останній подкаст. Надсилаю тобі це відео, щоб ти знав, що я не погоджуюся. Ти говориш про цю американську зброю, яка надсилається в Україну, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни. Дозволь мені сказати тобі, що ти повторюєш пропаганду Путіна.

Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати тебе і таких, як ти. Його війна повинна була тривати 3 дні, а вона триває вже 3 роки завдяки героїзму й жертвам мого народу. Тому ти використовуєш єдину зброю, яку Путін дійсно планує використовувати: пропаганду. І ця зброя дійсно послаблює наші демократії.

Путінська Росія хоче знищити Україну тихо, вони хочуть, щоб Америка була тихою. Не великою, але тихою. Велика Америка – це не та Америка, яка відмовляється від країн, що захищають свободу своїм життям. Якщо коротко, то в мене є кілька суттєвих розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій подкаст, ми могли б їх обговорити. Як вільні люди", – сказав Кличко.

Не так давно гостем подкасту Рогана був Дональд Трамп. Олександр Усик просив відомого коментатора передати Трампу особливе прохання – звільнити всіх українських військовополонених.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена дозволила Україні завдавати удари дальнобійнимим ракетами вглиб території Росії. Це принципове рішення вважається відповіддю США на вступ Північної Кореї у війну.