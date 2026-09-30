Його тренують друзі: Чісора спрогнозував першу поразку Усика в кар'єрі

Дерек Чісора (36-14, 23 КО) дав свій прогноз на можливий бій між Олександром Усиком (25-0, 16 КО) і Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Про це повідомляє Seconds Out.

Британський боксер вважає, що "Бронзовий бомбардувальник" здатен завдати українцю першої поразки в кар'єрі. Він вважає, що американець нокаутує колишнього абсолюта.

"Вайлдер переможе Усика. Деонтей його нокаутує, я тобі кажу. Забудьте про праву руку – я відчув його силу, і в нього є міць. Прийняти удар від цього хлопця дуже важко. Деонтей його нокаутує. Усика більше не тренує його старий тренер, він відходить від усієї своєї команди, а його тренують друзі. На кого я маю поставити гроші? Я поставлю на Деонтея", – сказав Чісора.

Зазначимо, що Усик востаннє виходив у ринг у травні. Тоді він у битві за титул WBC технічним нокаутом здолав Ріко Верховена.

Вайлдер востаннє бився саме з Чісорою. У брутальному "махачі" американець переміг роздільним рішенням суддів.

Була інформація, що Олександр може провести поєдинок із Деонтеєм у березні 2027 року. Раніше прогноз на їхнє протистояння зробив Афе Аджагба.