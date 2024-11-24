Коментатор UFC послав Зеленського н***й

Коментатор UFC Джо Роган послав н***й президента України Володимира Зеленського.

Відомий телеведучий та комік звернувся до Зеленського в ефірі свого подкасту Joe Rogan Experience.

"Зеленський каже, що Путін наляканий. Та пішов ти н***й, чоловіче. Йдіть н***й, люди, ви ось-ось розпочнете Третю світову війну. Ми проголосували за Трампа, і його ідея – закінчити все це лайно. Сподіваюся, йому вдасться зробити це.

Так, Путіну не потрібно було вторгатися в Україну, 100%. Але не починайте Третю світову війну", – сказав Роган.