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Коментатор UFC послав Зеленського н***й

Ігор Чернявський — 24 листопада 2024, 20:33
Коментатор UFC послав Зеленського н***й

Коментатор UFC Джо Роган послав н***й президента України Володимира Зеленського.

Відомий телеведучий та комік звернувся до Зеленського в ефірі свого подкасту Joe Rogan Experience.

"Зеленський каже, що Путін наляканий. Та пішов ти н***й, чоловіче. Йдіть н***й, люди, ви ось-ось розпочнете Третю світову війну. Ми проголосували за Трампа, і його ідея – закінчити все це лайно. Сподіваюся, йому вдасться зробити це.

Так, Путіну не потрібно було вторгатися в Україну, 100%. Але не починайте Третю світову війну", – сказав Роган.

Не так давно гостем подкасту Рогана був Дональд Трамп. Олександр Усик просив відомого коментатора передати Трампу особливе прохання – звільнити всіх українських військовополонених.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена дозволила Україні завдавати удари дальнобійнимим ракетами вглиб території Росії. Це принципове рішення вважається відповіддю США на вступ Північної Кореї у війну.

війна Дональд Трамп Джо Роган Володимир Зеленський Володимир Путін

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