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Лапін відповів Красюку після його заяви про те, що Хижняку не пощастило з промоутером

Софія Кулай — 3 жовтня 2026, 09:15
Лапін відповів Красюку після його заяви про те, що Хижняку не пощастило з промоутером
Сергій Лапін
instagram.com/serge_lapin

Менеджер Сергій Лапін в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" відповів на слова Олександра Красюка щодо того, що Олександру Усику (25-0, 16 КО) пощастило з промоутером, а Олександру Хижняку (3-0, 2 КО) – ні.

Кожен має право висловити свою думку. Але наша команда воліє не вести дискусії в медіа, а працювати на результат. Олександр Хижняк тільки розпочав свій шлях у професійному боксі: три поєдинки, три перемоги, вже є перший титул, є високі стартові місця в рейтингах. Ми бачимо його потенціал, маємо план розвитку і розуміємо, куди хочемо прийти разом.

Тому я б запропонував просто дати нам час і оцінювати нашу роботу за результатами, а не за особистим ставленням. Думаю, це буде значно об'єктивніше за будь-які коментарі в інстаграмі", – заявив Лапін.

Також Красюк, колишній промоутер Усика, заявляв, що Хижняк лише з "Божою допомогою" зможе засяяти на профі-рингу.

Нагадаємо, що Хижняк – клієнт Usyk 17 Promotions, який наприкінці літа 2026-го у Львові переміг за одноголосним рішенням суддів аргентинця Дурвала Паласіо. "Полтавський танк" завоював пояс WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Раніше Сергій Лапін, менеджер Хижняка, розповів про вибір наступних суперників Олександра та його ймовірне повернення у ринг до кінця 2026 року.

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