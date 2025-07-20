Усик став першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у хевівейті
Український боксер Олександр Усик (24-0, 14 КО) нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).
Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення. Окрім того, Усик залишається єдиним боксером в ері 4-х поясів, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Ще одним досягненням Усика є те, що цей титул абсолюта став для нього третім у кар'єрі. Він є другим в історії боксером, який зумів завоювати всі пояси в крузервейті та надважкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда.
Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.
Нагадаємо, в андеркарді Владислав Сіренко поступився британцю Дакресу, а Даніель Лапін у надважкому поєдинку переміг британця Едмондсона та захистив титул IBF International.