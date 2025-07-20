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Усик став першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у хевівейті

Станіслав Лисак — 20 липня 2025, 01:00
Усик став першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у хевівейті
Queensberry/Leigh Dawney

Український боксер Олександр Усик (24-0, 14 КО) нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення. Окрім того, Усик залишається єдиним боксером в ері 4-х поясів, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Ще одним досягненням Усика є те, що цей титул абсолюта став для нього третім у кар'єрі. Він є другим в історії боксером, який зумів завоювати всі пояси в крузервейті та надважкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда.

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, в андеркарді Владислав Сіренко поступився британцю Дакресу, а Даніель Лапін у надважкому поєдинку переміг британця Едмондсона та захистив титул IBF International.

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