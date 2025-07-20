Усик став першим в історії дворазовим абсолютним чемпіоном у хевівейті

Український боксер Олександр Усик (24-0, 14 КО) нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення. Окрім того, Усик залишається єдиним боксером в ері 4-х поясів, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Ще одним досягненням Усика є те, що цей титул абсолюта став для нього третім у кар'єрі. Він є другим в історії боксером, який зумів завоювати всі пояси в крузервейті та надважкій ваговій категорії після Евандера Холіфілда.

‼️ Oleksandr Usyk KNOCKS OUT Daniel Dubois in round five to once again become the undisputed Ring, WBA, WBC, IBF & WBO heavyweight world champion. pic.twitter.com/bcGv7uESlN — Ring Magazine (@ringmagazine) July 19, 2025

Зазначимо, що це був другий бій між Усиком та Дюбуа. Перший відбувся у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, в андеркарді Владислав Сіренко поступився британцю Дакресу, а Даніель Лапін у надважкому поєдинку переміг британця Едмондсона та захистив титул IBF International.