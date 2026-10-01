Хижняк розповів про можливі порівняння з Усиком під час співпраці з Usyk 17 Promotions

Володар WBA Gold International Олександр Хижняк (3-0, 2 КО) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" розповів, чи відчуває він психологічний тиск та відповідальність через те, що за спиною стоїть ім'я такого великого боксера, як Олександр Усик (25-0, 16 КО).

"Я ще раз хочу подякувати Олександру за його людяність, віру та підтримку. Той шлях, який вдалося пройти Олександру, ще раз підкреслює те, що немає нічого неможливого. Я щиро вірю, що з тією підтримкою та командою, яка є в мене, нам обов'язково все вдасться", – сказав Хижняк.

Також "Полтавський танк" зізнався, чи не виникає відчуття, що його мимоволі порівнюють із непереможеним українцем.

"Колись мій дорогий товариш сказав слова, які мені запам'яталися: бокс цікавий тим, що він індивідуальний. Немає схожих боксерів, кожен – це індивідуум. Я вдячний нашим українським боксерам за ті результати, яких їм вдалося досягти. Це було прикладом для мене в минулому. Я вдячний Господу Богу, що прізвище Хижняк стало впізнаваним в усьому світі і що багато юних боксерів хочуть бути схожими на мене зараз, а мої результати є для них стимулом для досягнення своїх цілей", – відповів Олександр.

Нагадаємо, що Хижняк є клієнтом Usyk 17 Promotions. 22 серпня 2026 року Олександр провів свій третій двобій на профі-рингу.

У Львові 31-річний український боксер переміг за одноголосним рішенням суддів досвідченого аргентинця Дурвала Паласіо – 99:91, 98:92, 100:90. Українець завоював пояс WBA Gold International у своєму дебютному титульному поєдинку на профі-рингу.

Раніше Сергій Лапін, менеджер Хижняка, розповів про вибір наступних суперників Олександра, а також оцінив ймовірність повернення "Полтавського танка" у ринг до кінця 2026 року.