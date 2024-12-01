Каспаров готовий прийти на подкаст до Рогана, якщо той не запросить Кличка або Зеленського

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров готовий взяти участь у подкасті коментатора UFC Джо Рогана, який напередодні послав н***й Володимира Зеленського, висловлюючись на тему дозволу на ракетні удари вглиб території РФ.

Про це легендарний шахіст написав у своєму Twitter.

Також Каспаров згадав і відмову Рогана українському боксеру Володимиру Кличку, що запропонував публічні дебати в етері його подкасту Joe Rogan Experience. Також ексбоксер записав відеозвернення, в якому публічно вступився за президента України, звинувативши Рогана в підіграванні російській пропаганді.

"Роган не зобов'язаний приймати Зеленського, Кличка чи когось іншого. Але після того, як він злісно напав на Україну, розповсюджуючи дезінформаційні тези, його позиція зрозуміла, якщо він не надасть їм рівний час в етері. Я також запропоную свої послуги, якщо чемпіон з шахів не буде для нього великою загрозою!", – йдеться в пості Каспарова.

Rogan is under no obligation to host Zelensky, Klitschko, or anyone else. But after viciously attacking Ukraine with BS talking points, his agenda is clear if he doesn't allow for equal time. I'll also offer my services, if a chess champion isn't too threatening for him! https://t.co/GINGSBtDba — Garry Kasparov (@Kasparov63) November 29, 2024

Раніше Гаррі Каспаров заявляв, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах США негативно вплине на геополітичну ситуацію у всьому світі.

Загалом після завершення професійної кар'єри колишній шахіст став політичним активістом, який критикує вторгнення Росії в Україну та лідера Російської Федерації Володимира Путіна зокрема.