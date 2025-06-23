Ні слова про Росію: Ломаченко відреагував на кривавий обстріл рідного міста

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко відреагував на обстріл свого рідного міста – Білгород-Дністровська.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні трагічний день для всіх аккерманців (Ломаченко називає Білгород-Дністровський Аккерманом, – ред)! Вчора ще були посмішки і радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні – сльози і гіркота! Школу, яку я закінчив, в яку ходили наші діти, цинічно обстріляли ракетами! Царство небесне загиблим! Сил і здоров'я пораненим! Миру Всім!" – написав Ломаченко.

Відзначимо, що український боксер не вказав у дописі те, що Білгород-Дністовський обстріляла саме Росія. Текст допису Ломаченко опублікував російською мовою.

Російські війська атакували місто балістикою: зруйновано школу, двоє людей загинуло, ще дванадцять – поранено.

Раніше повідомлялося, що дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов розповів, як українські військові ставляться до титулованого ексбоксера Василя Ломаченка.