Росія двічі зривала мою кар’єру, – Даніель Лапін

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО) заявив, що вторгнення Росії в Крим зруйнувало розвиток боксу на півострові і мало вплив на його кар'єру зокрема.

Його слова публікує видання The Guardian.

"Я провів там три роки під окупацією і майже нічого не тренувався, бо хотів боксувати лише за Україну. Окупація зламала мою аматорську кар'єру. Щойно одужав від Covid-19 і чекав, щоб знову почати відновлюватися, розпочалася війна. Того ранку я встав, були вибухи. За наступні чотири місяці я втратив одинадцять кілограмів, і мені було важко знову почати тренуватися. Росія двічі зривала мою кар'єру", – заявив Лапін.

Лапін додав, що до вторгнення у Криму було багато боксерів хорошого рівня і проводилися конкурентні змагання.

Нагадаємо, українець проведе поєдинок в андеркарті бою Усик – Дюбуа. Суперником Даніеля стане Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО).