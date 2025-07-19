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Росія двічі зривала мою кар’єру, – Даніель Лапін

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 18:30
Росія двічі зривала мою кар’єру, – Даніель Лапін
Даніель Лапін (ліворуч)
Queensberry/Leigh Dawney

Володар титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніель Лапін (11-0, 4 КО) заявив, що вторгнення Росії в Крим зруйнувало розвиток боксу на півострові і мало вплив на його кар'єру зокрема.

Його слова публікує видання The Guardian.

"Я провів там три роки під окупацією і майже нічого не тренувався, бо хотів боксувати лише за Україну. Окупація зламала мою аматорську кар'єру. Щойно одужав від Covid-19 і чекав, щоб знову почати відновлюватися, розпочалася війна. Того ранку я встав, були вибухи. За наступні чотири місяці я втратив одинадцять кілограмів, і мені було важко знову почати тренуватися. Росія двічі зривала мою кар'єру", – заявив Лапін.

Лапін додав, що до вторгнення у Криму було багато боксерів хорошого рівня і проводилися конкурентні змагання. 

Нагадаємо, українець проведе поєдинок в андеркарті бою Усик – Дюбуа. Суперником Даніеля стане Льюїс Едмондсон (11-0, 3 КО).

Професійний бокс Даніель Лапін Російська окупація

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