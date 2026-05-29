Верховен – про омріяний реванш: Я не знаю, чи хоче цього Усик

Ріко Верховен (1-1, 1 КО) вчергове висловив бажання провести реванш проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його цитує The Athletic.

Нідерландський кікбоксер невпевнений, чи захоче український чемпіон вдруге виходити у ринг проти нього. На думку нідерландця, прихильники боксу точно захочуть побачити реванш, який обіцяє бути кращим, аніж перший двобій.

"Реванш був би неймовірним. Але подивимося. Я не знаю, чи хоче цього Усик. Це залежить від нього. Але фанати точно цього захочуть. Я планую залишитися у боксі. І також хочу подякувати англійському актору Джейсону Стейтему за те, що він допоміг мені отримати бій з Усиком і змінити моє життя. Саме Стейтем запропонував Аль аш-Шейху організувати для мене бій проти Усика", – сказав Ріко.

Верховен не приховує того, що продовжить свою боксерську кар'єру та готовий боксувати проти будь-якого суперника, якого йому дадуть.

"Я вже бився з найкращим. Я бився з хлопцем, який переміг усіх, і був близький до того, щоб перемогти його, тому готовий до будь-кого. Ми вже почали переговори (з Туркі Аль аш-Шейхом – прим. ред.) щодо того, щоб потенційно щось організувати. Але подивимося. Я неймовірно вдячний Джейсону за цю можливість. І він це знає. Ми щодня спілкуємося. Він дуже пишався тим, що я показав, і знав, що це станеться. Приємно таке чути", – додав кікбоксер.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. За секунду до закінчення трихвилинки суддя зупинив бій.

Цей момент не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки. Нідерландець досі чекає вибачень.

Одразу після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

ФОТО: Denys Didkivskyi