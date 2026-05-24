Ріко заслуговує на реванш з Усиком: Туркі анонсував наступні поєдинки українця

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив про наступні поєдинки чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25‑0, 16 КО).

Слова саудівського промоутера цитує Sky Sports.

Туркі допустив проведення реваншу Усика з Ріко Верховеном у Нідерландах. Однак цей бій відбудеться після обов'язкового захисту українцем титулу WBC проти німця Агіта Кабаєла.

"Це рішення Усика. Зараз не найкращий час. Він (Кабаєл – ред.) стоїть у черзі, але Ріко заслуговує на реванш після поєдинку з Кабаєлем. Ми хочемо побачити бій з Кабаєлем, а потім реванш з Ріко в Нідерландах", – сказав Аль аш-Шейх.

Нагадаємо, що Усик у конкурентному поєдинку проти Верховена здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді. Упродовж бою незначною перевагою володів нідерландський кікбоксер, про що свідчить статистика ударів.

Після поєдинку в єгипетській Гізі на ринг вийшов тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл, який кинув виклик Олександру Усику.