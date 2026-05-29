Чемпіон UFC назвав найкращих боксерів світу: у топі опинилися одразу двоє українців

Богдан Войченко — 29 травня 2026, 14:38
Ілія Топурія
Instagram

Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія поділився списком своїх улюблених боксерів, і серед них опинилися одразу двоє українців.

В інтерв'ю ютуб-каналу DeepCut with VicBlends грузинсько-іспанський боєць назвав п'ятірку спортсменів, яких найбільше поважає у боксі.

"Хуліо Сезар Чавес, Сауль Альварес, Василь Ломаченко, Майк Тайсон та Олександр Усик", – сказав Топурія.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик здобув гучну перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, нокаутувавши суперника в 11-му раунді.

А вже у травні стало відомо, що Василь Ломаченко вирішив відновити професійну кар'єру після тривалої паузи. Українець вже навіть визначився із потенційним суперником.

Сам Топурія також готується до великого виклику. Вже 14 червня він проведе бій проти Джастіна Гейджі на турнірі UFC, який відбудеться у Білому домі.

